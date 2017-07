Calciomercato Napoli/ News, Frangiamone: Reina, l'accordo ci sarà. Berardi nel 2018? Non ha senso! (esclusiva)

Pepe Reina resterà al Napoli anche nella prossima stagione? (Foto LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: L'OPINIONE DI FULVIO FRANGIAMONE (ESCLUSIVA) - E' un calciomercato ancora in via di definizione quello del Napoli: da risolvere il nodo portiere, in questo senso la decisione definitiva di Pepe Reina rischia di scatenare un pericoloso domino ma, dall'altra parte, la sua permanenza sarebbe un'ottima notizia per Maurizio Sarri. Il quale continua ad aspettare l'acquisto di Mario Rui già allenato a Empoli, e spera in un grande colpo per il tridente offensivo. Colpo che potrebbe essere rappresentato da Domenico Berardi, per il quale c'è ampia concorrenza: sarebbe un perfetto sostituto per i titolari, ma prima è chiaro che qualcuno dovrà partire e il principale indiziato sembra essere Emanuele Giaccherini, che lo scorso anno ha trovato poco spazio nella rosa dei partenopei. Per parlare di questi temi, e per approfondire in maniera più specifica le principali trattative legate al calciomercato Napoli in questi primi giorni di luglio, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore Fulvio Frangiamone.

Come si risolverà il caso Reina? Credo che alla fine si arriverà a un accordo con De Laurentiis; del resto Reina è un uomo spogliatoio e un buon portiere, e potrebbe servire ancora ad un Napoli che il prossimo anno lotterà concretamente per lo scudetto.

Domenico Berardi può essere un colpo da scudetto? Potrebbe, ma il punto è che Maurizio Sarri avrebbe chiesto di bloccarlo per il 2018: una trattativa che messa in questi termini ha poco senso per il calciatore e per il Sassuolo, che vuole monetizzare subito dalla sua cessione e sa che altre squadre (come l'Inter) lo prenderebbero già per la stagione che va a cominciare.

Mario Rui invece arriverà? Penso di sì; al momento restano ancora delle situazioni da definire, qualche piccolo dettaglio tra Roma e Napoli. Tuttavia l'affare si farà: il calciatore ha deciso, Sarri ha dato il suo assenso, la Roma lo venderà ai partenopei salvo clamorosi cambi di scenario.

Pensa che Jorginho resterà al Napoli? E' vero che Jorginho ha molte richieste di club importanti, ma credo che il Napoli in questo momento sia una squadra di tutto rispetto nel panorama europeo: per questo motivo credo che l'italo-brasiliano non si muoverà.

A lasciare il Napoli potrebbe invece essere Giaccherini, magari per il Milan? Giaccherini è destinato a partire sicuramente, ma non credo che andrà al Milan; lo vedo meglio in una squadra di livello leggermente inferiore, dove possa essere protagonista con la maglia da titolare.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.