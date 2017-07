Calciomercato Napoli/ News, Reina resta anche senza rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, REINA RESTA ANCHE SENZA RINNOVO -

Pepe Reina rimarrà al Napoli anche senza rinnovo, questa è la notizia data in tarda serata da Alfredo Pedullà a SportItalia. Il noto esperto di calciomercato ha sottolineato come la decisione sia stata presa in prima persona da Aurelio De Laurentiis che avrebbe deciso di puntare ancora sullo spagnolo anche a costo di portarlo a scadenza. Va ricordato infatti che l'ex Bayern Monaco è in scadenza 2018 e quindi inizierebbe la stagione con un contratto di solo un anno. Questa decisione potrebbe anche modificare i piani sull'arrivo di un altro portiere. Questo perchè i principali obiettivi di calciomercato degli azzurri non si muoverebbero per fare la riserva a Pepe Reina.

Sia Norberto Neto della Juventus che Leno del Bayer Leverkusen cambierebbero squadra solo per giocare da titolari in un club importante. Rimane aperta quindi la pista di un giovane, come per esempio Alex Meret dell'Udinese, che possa crescere alle spalle proprio del forte spagnolo.

DE GUZMAN ALL'EINTRACHT FRANCOFORTE (ULTIME NOTIZIE) – Jonathan de Guzman giocherà nella prossima stagione nell'Eintracht Francoforte. E' questo il colpo di calciomercato in uscita messo a segno dal Napoli che alleggerisce con questa cessione il suo monte ingaggi. Il centrocampista olandese era reduce da una buona stagione in prestito al Chievo Verona dove curiosamente aveva deciso di indossare la maglia numero uno. A riportare la notizia è stato Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato della squadra di SportItalia, che ha sottolineato come le due squadre siano arrivate allo scambio dei fax. Il centrocampista olandese era arrivato in Italia con la fama di essere un trequartista con buona attitudine sotto porta.

Nella sua esperienza nel nostro paese però ha imparato a giocare anche più dietro, posizionato magari davanti alla difesa. Calciatore duttile tatticamente sicuramente farà molto comodo all'Eintracht che ha chiuso l'ultima stagione all'undicesima posizione della Bundesliga arrivando anche in finale di DFB-Pokal.

