Calciomercato Roma/ News, beffa Inter sul fotofinish per Odgaard (Ultime notizie)

Monchi sta lavorando notte e giorno per costruire in questa sessione di calciomercato una Roma di altissimo livello. Prima ha deciso di smantellare una squadra che non era stato lui a costruire poi inizierà ad acquistare calciatori importanti. Al momento però si sta trattando calciatori giovani e di assoluto livello. Tra questi nel mirino c'era anche Jens Odgaard come riporta Sky Sport.

Il calciatore poi è stato acquistato dall'Inter che ha superato sul fotofinish la squadra allenata da Luciano Spalletti. Il diciottenne danese è un calciatore interessante, centrocampista classe 1999 che è arrivato dal Lyngby e che la Roma monitorava con attenzione da diverso tempo. Staremo a vedere poi se il calciatore riuscirà ad imporsi in maglia nerazzurra anche se con ogni probabilità sarà schierato nelle fila della Primavera o se magari sarà ceduto in prestito ad un altro club.

ZUKANOVIC VERSO IL GENOA (ULTIME NOTIZIE) – La Roma ha deciso in questa sessione di calciomercato di cedere diversi calciatori alcuni importanti altri che invece sono degli esuberi. Tra questi c'è Ervin Zukanovic che è tornato dal prestito all'Atalanta dove ha fatto anche bene. Calciatore in grado di giocare sia da centrale che da terzino sinistro non rimarrà in giallorosso, pronto a vestire la maglia di un'altra squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che Zukanovic sia a un passo dal Genoa.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato a un milione di euro. Al momento non c'è l'ufficialità, ma il fatto che il calciatore non sia stato convocato per il ritiro di Pinzolo è un indizio in più verso la sua cessione. La nota rete satellitare poi sottolinea che Ervin Zukanovic già nelle prossime ore potrebbe sostenere le visite mediche con il club allenato da Ivan Juric. Sarebbe un acquisto importante per il Grifone che avrebbe così un calciatore importante da schierare a sinistra nei tre difensori schierati davanti a Mattia Perin.

