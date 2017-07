CONTI/ Calciomercato Milan, l'affare Castagne-Atalanta ha accelerato la trattativa per il terzino

Andrea Conti (LaPresse)

CONTI, CALCIOMERCATO MILAN, L'AFFARE CASTAGNE HA ACCELERATO LA TRATTATVA - Perché l’affare di calciomercato che porterà molto presto Andrea Conti al Milan con tanto di firma ufficiale sul contratto quinquennale già messo sul tavolo si è rivelato fondamentale la chiusura dell’accordo tra il club del giocatore l’Atalanta e Timothy Castagne del Genk. Il club bergamasco infatti aveva rallentato di fatto la trattativa coi rossoneri, che da tempo aveva incassato il grande interesse dello stesso terzino in attesa di coprire il buco in rosa. Dopo il buco nell’acqua Foket (fermato alle visite mediche) il club nerazzurro ha messo nel mirino il terzino destro belga Timothy Castagne, classe 1995 e sotto contratto con il Genk. Un buon affare per l’Atalanta che ha di fatto chiuso per il giocatore che arriva della giovanili del club belga e che già nella giornata di oggi potrebbe effettuare le visite mediche per la Dea. Per lui il club bergamasco ha di fatto superato la forte concorrenza di Lazio e di Nizza con la massima gioia dei tifosi del Milan che non vedono l’ora di vedere Andrea Conti con la maglia rossonera.

CONTI, CALCIOMERCATO MILAN, IL SETTIMO COLPO DI FASSONE&MIRABELLI – Sarà Andrea Conti il settimo colpaccio di calciomercato della nuova dirigenza del Milan: il terzino destro smetterà molto presto la maglia dell’Atalanta per vestire quella rossonera alla quale il giocatore ha già speso parole d’amore nei giorni scorsi. L’affare su cui si vociferava da tempo ha ricevuto l’accelerata definitiva solo nelle ultime ore per la concomitanza di due eventi che hanno facilitato l’accordo tra Milan e Atalanta. Il primo è l’accordo trovato dal club bergamasca con Castagne (Genk) per ricoprire quel buco creato dal fallimento della trattativa di calciomercato per Foket. Il secondo è invece, come ha ricordato questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’intesa trovata tra le due società su Matteo Pessina, centrale rossonero classe 1997 che si trasferirà a Bergamo in via definitiva. Con questa cessione il Milan raggiunge di fatto i 27-28 milioni chiesti dai nerazzurri per lasciare andare via Conti.

OGGI TAPPA A MILANELLO, DOMANI LE VISITI MEDICHE UFFICIALI – Chiuso di fatto l’affare di calciomercato che porterà Andrea Conti a vestire la maglia del Milan, il programma del terzino nei prossimi giorni si è fatto subito fittissimo. Già rientrato dalle vacanze estive trascorse a Ibiza, il giocatore è già atteso nella giornata di oggi a Milanello: qualche test per Milan Lab e un giro per la struttura. Domani invece le visite mediche ufficiali che presumibilmente verranno effettuate come al solito al centro medico privato di Milano La Madonnina: poi la firma sul contratto che legherà Conti ai Milan per i prossimi 5 anni a 2 milioni l‘anno (destinati però a salire). Dell’affare gioiscono quasi tutte le parti in causa: la dirigenza nerazzurra che incassa quanto chiesto, quella rossonera che regala ai proprio fan il settimo colpaccio di calciomercato (pur essendo solo agli inizio di luglio), lo è il tecnico del Milan Vincenzo Montella e anche lo stesso giocatore che non ha esitato di terminare prima del previsto la propria vacanza per giungere a Milanello.

