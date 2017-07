De Sciglio / Calciomercato Juventus: distanza tra domanda e offerta, decisiva la volontà del giocatore

Mattia De Sciglio (LaPresse)

DE SCIGLIO CALCIOMERCATO JUVENTUS: AFFARE POSSIBILE? – Tra i nomi caldi in entrata in questa finestra di calciomercato in casa Juventus è senza dubbio quello di Mattia de Sciglio, il terzino del Milan classe 1992. Da tempo questo affare di mercato è in primo piano ma al momento le parti in causa non hanno ancora trovato un accordo soddisfacente, benché il difensore sia impaziente di entrare a Vinovo. Secondo le ultime indiscrezioni del portale dedicato calciomercato.com, nella serata di ieri si è svolto un altro incontro tra la dirigenza della Juventus e il procuratore Giovanni Branchini che tra gli altri cura gli interessi dello stesso Mattia De Sciglio: non sono noti i dettagli e le conclusioni a cui si è arrivato in questo summit ma è certo che qualcosa si sta ancora muovendo, benché la chiusura dell’affare appaia ancora lontana. Per il cartellino De Sciglio il Milan pare non voglia ascoltare offerte inferiori ai 12 milioni di euro, mentre sempre per il terzino la Juventus ha finora messo sul piatto la metà di quanto chiesto ovvero 6 milioni di euro. La sensazione è che comunque entro il termine della finestre estiva del calciomercato le due società chiudano l’accordo magari intorno ai 8.5-9 milioni ovvero il punto di incontro tra domanda e offerta.

VOLONTA’ DEL GIOCATORE DECISIVA? – Dopo una vita passata con la maglia del Milan Mattia De Sciglio appare impaziente di fare il salto di qualità con la Juventus: l’affare di calciomercato che interessa il terzino nato a Milano pare lontano alla chiusura ma in questo senso la volontà stessa del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva. De Sciglio infatti nei giorni scorsi ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri, in scadenza a fine giugno del 2018 e sono frequenti i contatti tra il suo agente e uomini di Vinovo. Nella conferenza stampa di apertura della stagione il ds rossonero Fassone ha parlato di “necessaria pulizia della rosa” e anche gli esterni di difesa non faranno eccezione: che De Sciglio sia quindi visto in uscita da Milanello appare ormai ben chiaro a tutti. Fassone però in conferenza stampa è stato molto chiaro: “La Juve non ci ha chiamato, qualora lo facesse dovrà soddisfare le nostre richieste. Altrimenti rimarrà con noi fino a scadenza”.

