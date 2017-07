IBRAHIMOVIC ALLA JUVENTUS / Zlatan avvistato con Raiola a Torino (oggi 6 luglio)

Zlatan ibrahimovic al Manchester United (LaPresse)

IBRAHIMOVIC ALLA JUVENTUS: AVVISTATO CON RAIOLA A TORINO (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola, secondo Premium Sport, sarebbero stati avvistati insieme a Torino: il condizionale è d’obbligo, in attesa di conferme, ma basta questa suggestione per infiammare il calciomercato della Juventus e immaginare un clamoroso ritorno di Ibra in bianconero, nella squadra dove aveva già giocato oltre dieci anni fa, dal 2004 al 2006. L’attaccante svedese ha lasciato il Manchester United dopo la scadenza del contratto, dunque Ibrahimovic in questo momento è uno svincolato di lusso che potrebbe fare gola a tanti, Juventus compresa. L’unica possibile controindicazione è che attualmente Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dal brutto infortunio ai legamenti del ginocchio destro riportata nello scorso aprile in occasione del match di Europa League contro l’Anderlecht, che impedì a Ibra di prendere parte a una finale che per lui sarebbe stata speciale, nella sua Stoccolma contro l’Ajax, la squadra che lanciò un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic nel panorama internazionale.

Non è chiaro il motivo della presenza del giocatore e del procuratore a Torino, però è chiaro che la presenza di Raiola al fianco di Ibrahimovic (sempre se la notizia venisse confermata) darebbe un sapore molto interessante a tutta la vicenda, perché la presenza anche dell’agente darebbe ovviamente un’interpretazione molto chiara a questa visita torinese di Ibra. Per di più, viene facile pensare che l’interesse dello svedese e della Juventus è lo stesso: vincere la Champions League, che rischia di diventare un incubo sia per Ibrahimovic - che non l’ha mai vinta in carriera - sia per i bianconeri, che in Europa sono reduci da una serie troppo lunga di finali perse. I tifosi bianconeri sui social si dividono già tra chi lo accoglierebbe a braccia aperte e chi invece non lo vorrebbe, magari ricordando il passaggio all’Inter nell’anno di Calciopoli. Di certo Raiola, che con la Juventus ha già in ballo le trattative per il rinnovo di Kean e per il trasferimento a Torino di Matuidi, può fare un clamoroso tris: se son rose fioriranno…

© Riproduzione Riservata.