Rinnovo Donnarumma/ Calciomercato Milan: nessun ultimatum, ma Fassone ha fretta

Gianlugi Donnarumma, 18 anni, portiere del Milan (Foto LaPresse)

RINNOVO DONNARUMMA: CALCIOMERCATO MILAN, NESSUN ULTIMATUM MA C’E’ FRETTA - Gianluigi Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Milan, e dunque il caso di calciomercato non è ancora chiuso. Ieri è stata una giornata importante dal punto di vista delle parole spese sulla vicenda: in conferenza stampa Marco Fassone ha più volte sottolineato come il portiere rossonero sia atteso al raduno con i compagni di squadra il prossimo 11 luglio (martedì, quando il Milan giocherà la prima amichevole estiva) ma ha anche fatto presente che la palla è nelle mani di Mino Raiola: il quale, ha sottolineato, “fa il suo lavoro e cerca di ottenere il massimo dalla situazione”, e infatti non sarebbe ancora convinto della clausola rescissoria (100 milioni di euro, 50 qualora il Milan non si qualificasse in Champions League) volendo tenere una porta aperta in caso di addio ma anche chiedendo, allo stesso tempo, commissioni che la dirigenza rossonera ritiene troppo elevate. Questo è stato esplicitato da Fassone, e dunque siamo in una fase di stallo: la proposta è sul piatto (un quinquennale a 6 milioni l’anno), il Milan ha fatto sapere che un ultimatum vero e proprio non esiste ma, sempre per bocca del suo Amministratore Delegato, ha chiarito più di una volta che lo scenario migliore sarebbe quello di una risposta a stretto giro di posta (tradotto, dovrebbe significare non più di due o tre giorni a partire dallo scorso mercoledì).

Quello che sembrava essere un caso chiuso si sta incredibilmente riaprendo, in un classico gioco al rialzo che non ha più certezze. La porta chiusa da Raiola è ormai lontana nel tempo: da quelle dichiarazioni sconsolate e rassegnate di Fassone sono passati tanti giorni, di mezzo c’è stata una vibrante contestazione a Donnarumma nel corso degli Europei Under 21 e il ripensamento del ragazzo, del tutto convinto di non voler passare come un voltafaccia (a Gigio veniva soprattutto rimproverato il famoso bacio allo stemma del Milan). Da lì alle voci di un rinnovo dato per scontato il passo è stato breve: si era detto infatti come tutte le parti fossero d’accordo, che il problema non fossero i soldi e che dal rinnovo con il Milan avessero tutti da guadagnare. Evidentemente non è esattamente questo lo scenario che si profila in questi giorni: il fatto che le cifre sul contratto c’entrassero è piuttosto evidente dal fatto che nel frattempo il Milan abbia aumentato la sua offerta di 1-1,5 milioni di euro, e appunto dalle parole della dirigenza che ha definito “fuori portata” le richieste di Raiola. Nel frattempo, le indiscrezioni delle ultime ore riportano come il Milan abbia riaperto la finestra sui portieri alternativi a Donnarumma; un chiaro segnale del fatto che i rossoneri non vogliono essere ostaggio del portiere e della sua decisione. Nel frattempo Gigio è in vacanza a Ibiza, evidentemente riponendo fiducia totale nel suo procuratore.

