Bernardeschi / Calciomercato Juventus, offerta ufficiale dei bianconeri: 40 milioni più bonus

Federico Bernardeschi (Foto: Lapresse)

BERNARDESCHI CALCIOMERCATO JUVENTUS, OFFERTA UFFICIALE DEI BIANCONERI: 40 MILIONI PIU' BONUS - Bernardeschi alla Juventus, arriva la prima offerta ufficiale dei bianconeri. La voce era nell'aria da giorni ma la prima proposta concreta di Marotta e Paratici per il ragazzo di Carrara è arrivata adesso, in un periodo delicatissimo per la Fiorentina. Messo in vendita dai Della Valle e con diversi campioni in procinto di partire, il club viola si trova in una fase di stallo. L'addio praticamente certo di Federico Bernardeschi si aggiunge a quelli molto probabili di Borja Valero, Kalinic e Badelj. Insomma, un vero e proprio smantellamento che sta certo facendo piacere ai tifosi gigliati. Intanto, come riportato da Sky Sport, è arrivata la prima offerta ufficiale della Juventus per il Berna: 40 milioni di euro più bonus trattabili. In più, i bianconeri starebbero pensando di inserire una contropartita tecnica, da scegliere tra Rincon e Sturaro. Si attende adesso la risposta della Fiorentina.



I viola sono ormai rassegnati a perdere Bernardeschi. Resta soltanto da capire dove finirà il giocatore: alla Juventus oppure all'estero, sono queste le due piste più calde. Quel che è certo è che i bianconeri sono usciti allo scoperto, formalizzando la loro prima proposta. Per il duttile attaccante toscano è pronto un contratto quinquennale all'ombra della Mole, con ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Quasi il doppio di quanto avrebbe offerto la Fiorentina per trattenerlo. Secondo La Gazzetta dello Sport, martedì prossimo è in programma un importante incontro tra Cognini e Marotta. Tema del faccia a faccia: Federico Bernardeschi, per il quale potrebbe presto arrivare la fumata bianca. Pardon, bianconera.

