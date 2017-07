Borja Valero / Calciomercato Inter: Corvino dà il via libera, affare imminente (oggi 7 luglio)

Borja Valero (LaPresse)

BORJA VALERO, CALCIOMERCATO INTER: AFFARE VICINO (OGGI 7 LUGLIO 2017) - Borja Valero e l’Inter, sempre più vicini. L’affare di calciomercato sembra ormai davvero in dirittura d’arrivo e dunque il centrocampista spagnolo della Fiorentina dovrebbe mettersi a disposizione di Luciano Spalletti già nel giro di pochi giorni per iniziare a lavorare in nerazzurro già durante il ritiro di Riscone di Brunico, prima della partenza per la tournée fra la Cina e Singapore. Ottime notizie dunque per l’Inter e per il suo allenatore, che ha fatto di Borja Valero una priorità assoluta nella campagna di acquisti estivi. Se nelle prossime ore tutto andrà per il meglio, l’affare si concretizzerà in brevissimo tempo e lo spagnolo potrebbe recarsi a Riscone di Brunico già domenica mattina oppure addirittura domani sera, ipotesi certamente assai gradita a Spalletti, che non ha mai fatto mistero (parlandone anche pubblicamente) del fatto che vuole assegnare a Borja Valero un ruolo importante nella sua nuova Inter - anche per questo motivo lo spagnolo ha voluto fortemente i nerazzurri dopo la lunga e bella esperienza a Firenze, che altrimenti avrebbe anche volentieri proseguito.

Dunque bisogna anche spendere qualche parola su come sta finendo la lunga e bella storia di Borja Valero con la Fiorentina, caratterizzata da 212 presenze in partite ufficiali. Sappiamo che la dirigenza viola sta vivendo un’estate molto difficile, con le proteste dei tifosi preoccupati per le tante possibili cessioni eccellenti, fra le quali appunto anche quella del centrocampista spagnolo. Si è rischiato anche di arrivare alla rottura, con la minaccia da parte della società di fare causa a Borja Valero in seguito ad alcune recenti dichiarazioni del giocatore, ma le parole di ieri sera da parte del direttore generale Pantaleo Corvino sembrano avere riportato il sereno. Corvino infatti ha raccontato di avere fatto una bella chiacchierata con Borja Valero, che gli ha espresso in modo chiaro la volontà di trasferirsi all’Inter. Il dirigente ha anche fatto mea culpa: “Ho parlato solo adesso con Borja e obiettivamente è stato un errore”. Corvino ha anche confermato l’inizio immediato della trattativa con la società nerazzurra e che con ogni probabilità lo spagnolo non andrà in ritiro a Moena. La sua destinazione sarà sempre in Trentino-Alto Adige, ma un po’ più a Nord…

