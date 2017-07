CALCIOMERCATO INTER/ News, Contatti col Boca Juniors per Medel e Pavon, UFFICIALE Skriniar! (Ultime notizie)

Luciano Spalletti (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CONTATTI CON IL BOCA JUNIORS – L'Inter è alle prese con varie situazioni di calciomercato per rinforzare l'organico in diversi settori del campo. Stando alle indiscrezioni di Tyc Sport, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti avrebbe avuto un incontro con il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici per parlare di più di un calciatore. Gli argentini sono infatti interessati al centrocampista cileno Gary Medel, il quale sembra non aver nascosto di preferire Buenos Aires come prossima tappa della sua carriera. All'Inter potrebbe far comodo invece Cristian Pavon, ala argentina protagonista lo scorso anno con 8 reti e 6 assist realizzati in 24 gare in Primera Division. La capacità del ventunenne Pavon di giocare su entrambe le corsie oltre che da punta centrale sarebbe l'ideale per migliorare un reparto bisognoso di alternative valide sulle fasce ma pure di un giocatore da alternare ad Icardi come centravanti.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: UFFICIALE SKRINIAR – I dirigenti dell'Inter stanno lavorando sotto traccia sul calciomercato per garantire nuovi innesti al neo tecnico Luciano Spalletti. Iniziato il ritiro di Riscone di Brunico, quest'oggi i nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Milan Skriniar, centrale difensivo slovacco proveniente dalla Sampdoria con cui lo scorso anno ha totalizzato 35 presenze in Serie A. Ecco un estratto del comunicato presente sul sito dell'Inter: "SKRINIAR È DELL'INTER! Il difensore slovacco classe 1995 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. MILANO - Milan Skriniar è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore slovacco ha firmato un quinquennale coi nerazzurri, che hanno trovato l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento definitivo del calciatore." CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO SU INTER.IT

© Riproduzione Riservata.