CALCIOMERCATO INTER/ News, Spalletti: "Top player? Grande giocatore fa la differenza ovunque" Ultime Notizie

Luciano Spalletti (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PARLA SPALLETTI – L'Inter effettuerà probabilmente un grande colpo di calciomercato prima della fine di agosto ma, intanto, l'arrivo in panchina del tecnico Luciano Spalletti rappresenta senza dubbio un acquisto importante. Intervenuto nella conferenza stampa d'apertura del ritiro precampionato di Riscone di Brunico, mister Spalletti ha spiegato: "Ho buone sensazioni, sono convinto che la squadra ha qualità e ci siamo detti delle cose che in parte si possono dire e in parte no. Il mio pensiero è rivolto a loro, su come la penso, su cosa ho visto da fuori, dal tragitto che dovremo costruire insieme e devono ridarmi quello che ho lasciato. Ho lasciato la Champions per venire qui e devono ridarmela. A me sono state promesse delle cose, se non vengono mantenute vengo qui e lo dico. Le cose promesse bisogna poi portarle a casa, alcuni giocatori verranno acquistati. Come dicevo non sono più bravo di chi è venuto prima di me. Ci vogliono giocatori che vanno a integrare una rosa buona ma da integrare. Si legge che ci sono 150 milioni sul mercato, ma qualcuno deve tirarli fuori questi soldi. Un top player dove? Se è un grande calciatore fa la differenza in ogni zona. E' fondamentale la qualità in ogni reparto. Io penso che viene dato più risalto al bomber, al goleador. Ma se quest'anno ce ne sono stati dieci che si sono dati lotta per la classifica cannonieri vuol dire che i difensori devono fare qualcosa di meglio di quest'anno perché da qualche parte ci può essere il genio, ma in situazioni normali non c'è un furbo se non c'è un 'bischero' e non vogliamo farlo noi."

CALCIOMERCATO INTER NEWS: MARANI SU SPALLETTI E BORJA VALERO – L'Inter è al lavoro per migliorare la squadra in questo calciomercato estivo. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha fornito la sua analisi sulla situazione nerazzurra parlando del nuovo allenatore Luciano Spalletti e dell'imminente acquisto di Borja Valero dalla Fiorentina: "Cantiere molto aperto, è stata una partenza low profile. La cosa più importante l’Inter l’ha fatta in panchina, prima dietro la scrivania prendendo Sabatini e poi affidandosi a Luciano Spalletti. Sono curioso di vedere Borja Valero, come giocatore incursore dietro la punta credo che Spalletti segua un giocatore diverso. Non mi sorprenderebbe se Borja Valero raccontasse le cose come stanno. Questa operazione è a favore di tutti: interessa al giocatore perché ha la possibilità di fare l’ultimo triennale importante della sua carriera. A favore della Fiorentina perché 5 milioni per un giocatore con quell’età è una buona entrata. Credo che Borja Valero ci farà capire se è stato lui a spingere per andarsene."

