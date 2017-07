CALCIOMERCATO INTER/ News, scambio a sorpresa tra Gabigol e Felipe Anderson (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Gabigol - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SCAMBIO A SORPRESA FELIPE ANDERSON PER GABIGOL -

A sorpresa in questa sessione di calciomercato l'Inter potrebbe mettere a segno un colpo importante. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera i nerazzurri sarebbero pronti a fare uno scambio abbastanza intrigante. Gabigol potrebbe andare a giocare nella Lazio con Felipe Anderson che potrebbe fare il percorso inverso. I due calciatori al momento non sono riusciti a vivere una bella stagione per diversi motivi. Gabigol è stato pagato molto dall'Inter e ha giocato pochissimo, mettendo a segno solo un gol contro il Bologna senza trovare la possibilità di giocare con Frank de Boer, Stefano Pioli e Stefano Vecchi che si sono alternati sulla panchina nerazzurra.

Felipe Anderson invece dopo anni importanti alla Lazio si è un po' offuscato, messo in panchina dall'improvvisa esplosione di Keita Baldé Diao. Entrambe le compagini potranno avere la possibilità di rilanciare i due calciatori in questione.

OGGI L'UFFICIALITA' DI SKRINIAR (ULTIME NOTIZIE) – L'Inter oggi ufficializzerà l'acquisto del difensore Milan Skriniar, primo vero colpo di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera pare che l'acquisto sarà reso quindi noto dopo diversi giorni di trattative. Sicuramente con il suo arrivo Luciano Spalletti avrà in rosa un difensore centrale fisico e di grande spessore tecnico oltre anche alla possibilità di crescere molto.

Nato a Ziar nad Hronom l'11 febbraio del 1995 è un difensore della nazionale slovacca forte fisicamente e anche tecnico. 187 centimetri per 80 chilogrammi questo calciatore è stato portato in Italia l'estate scorsa dalla Sampdoria che lo è andato a pescare allo Zilina. In Nazionale Skriniar ha collezionato nove presenze, dimostrando di essere un calciatore di assoluto livello. Staremo a vedere poi quale sarà la qualità delle sue prestazioni con la maglia del club meneghino e soprattutto se sarà impegnato da titolare da Spalletti.

© Riproduzione Riservata.