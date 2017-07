CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Grande concorrenza per Mbappe, Pruzzo: "Aiuterebbe" (Ultime notizie)

Kylian Mbappé (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CONCORRENZA PER MBAPPE' – La Juventus è sempre molto attiva sul calciomercato per mantenere alto il livello del proprio organico e riconfermarsi ai vertici del calcio internazionale. Per questa ragione, i bianconeri continuano a seguire il talento del Monaco Kylian Mbappé, diciottenne protagonista della vittoria della Ligue realizzando 26 reti e 14 assist totali in 44 apparizioni complessive. Tuttavia, per arrivare a Mbappé la Juventus dovrà battere la concorrenza dei maggiori club europei, dal Paris Saint-Germain alle potenze della Premier League come l'Arsenal, in procinto di privarsi di un talento come Alexis Sanchez. Difficile pure pareggiare la valutazione effettuata dal Monaco per il cartellino di Mbappé, ovvero una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L'OPINIONE DI PRUZZO – In questa sessione di calciomercato la Juventus sembra molto attiva sia in entrata che in uscita, almeno ascoltando i vari rumors. Intervenuto a Radio Radio, l'ex bomber romanista Roberto Pruzzo ha offerto la sua opinione in merito all'interesse bianconero nei confronti di Mbappé oltre che della possibilità di cedere il terzino brasiliano Alex Sandro per 70 milioni di euro: "Se la Juve dovesse concretizzare un affare del genere sarebbe un altro passo verso il top. Alex Sandro 70 milioni? Ci pensi una volta, poi arrivederci e grazie. Lo impacchetti e lo mandi via. La Roma dà via Mario Rui per 10 milioni, mentre la Juve prende 70 milioni che garantiscono la sua sostituzione ma anche di fare altro. Le grandi squadre vengono a chiedere i top player non le riserve. Se poi i bianconeri sfruttano questi soldi per comprare Mbappé, uno dei migliori giocatori al mondo U20, il colpo è servito."

