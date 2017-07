CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Modric per il centrocampo potrebbe essere il secondo colpo (Ultime notizie)

Luka Modric (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MODRIC A CENTROCAMPO – La Juventus è da anni alla ricerca di un nuovo importante centrocampista per alzare il livello della mediana attraverso il calciomercato. Chi potrebbe fare al caso dei bianconeri è senza dubbio Luka Modric, croato di proprietà del Real Madrid che potrebbe essere il secondo grande colpo dopo Bernardeschi dalla Fiorentina. Il calciatore classe 1985 ha il contratto in scadenza solamente nel giugno del 2020 ed il feeling con l'allenatore Zinedine Zidane non aiuta certo l'apertura di una trattativa. La Juventus, però, riuscirebbe a pareggiare lo stipendio attualmente percepito da Modric, ovvero 6 milioni di euro, e potrebbe tentare il giocatore con la prospettiva di una nuova avventura in un nuovo campionato dopo i tanti successi coi Blancos dal 2012. Se la Juventus vorrà fare sul serio per Modric dovrà lavorare su un'offerta non inferiore ai 40 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PAOLUCCI PARLA DI DANILO – In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus è alle prese con la grana terzini. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, l'ex bianconero Michele Paolucci si è espresso così in merito all'interesse del Chelsea per Alex Sandro e riguardo ai rumors su Danilo del Real Madrid: "Quando vendi un campione di questo livello, le grandi squadre devono inserire nuovi talenti che devono essere all'altezza a livello europeo per sostituirli, devono avere una mentalità vincente. Danilo fa parte di quella categoria, penso possa essere il giocatore giusto per sostituire il suo connazionale. Alex Sandro? Sentivo dell'interessamento del Chelsea, la Juve è molto combattuta per l'offerta da capogiro, ma è difficile reperire un giocatore che abbia le stesse qualità del brasiliano. La logica vorrebbe la cessione, ma i bianconeri non hanno difficoltà economiche al momento."

