CALCIOMERCATO MILAN/ News, Biglia non partirà coi biancocelesti e si riavvicina (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BIGLIA SI RIAVVICINA – Da diverso tempo il Milan avrebbe bisogno di aggiungere qualità alla propria mediana e questa sessione di calciomercato non fa eccezione. Nonostante l'arrivo di Hakan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen, i rossoneri hanno da tempo individuato in Lucas Biglia della Lazio l'obiettivo numero uno per migliorare il proprio centrocampo. Tuttavia, la richiesta biancoceleste superiore ai 20 milioni di euro ha frenato il trasferimento al Milan vista l'intenzione del club cinomeneghino di non spingersi oltre i 15 milioni. Tuttavia, le indiscrezioni raccontanto di come lo stesso Biglia potrebbe spingere verso la cessione dando un forte segnale ai vertici laziali, ovvero non presentandosi all'inizio del ritiro estivo precampionato. Questo aspetto potrebbe appunto convincere la Lazio a cedere così da non incappare in un altro caso di mobbing.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PARLA ANDREA CONTI – Il Milan ha da poco ufficializzato l'acquisto di Andrea Conti dall'Atalanta, settimo acquisto del calciomercato estivo rossonero. Intervistato dal canale ufficiale Milan Tv, ecco alcune dichiarazioni del neo arrivato Conti: "Sono tanto emozionato e contento, è difficile descrivere a parole quello che sto provando in questo momento. Sarà un onore indossare questa maglia. Io appena ho saputo dell’interesse del Milan ho subito deciso che avrei voluto giocare con questa maglia. E’ stata una trattativa lunga e che si è conclusa nel migliore dei modi. So che la società ha fatto uno sforzo importante per avermi e cercherò di ripagare al meglio la loro fiducia. Sarà sicuramente un’emozione diversa entrare a San Siro con la maglia del Milan. E’ un sogno che si ha da quando è bambini e non vedo l’ora di iniziare. Gli obiettivi per la stagione direi che la Champions manca tanto a questa società da troppi anni e il Milan merita di tornarci il più presto possibile."

