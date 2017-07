CALCIOMERCATO MILAN/ News, Tianjin defilato, Aubameyang torna possibile? (Ultime notizie)

Pierre Emerick Aubameyang (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: NIENTE CINA PER AUBAMEYANG? – Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti prima della fine del calciomercato estivo. L'arrivo di Andrè Silva dal Porto non accontenta i rossoneri che vogliono invece un giocatore già esperto del nostro campionato da alternare al portoghese e, detto del croato Nikola Kalinic in uscita dalla Fiorentina, c'è un altro calciatore che potrebbe fare al caso del tecnico Montella. Stiamo parlando di Pierre-Emerick Aubameyang, di proprietà del Borussia Dortmund ma cresciuto nelle giovanili milaniste. Il ventottenne francese naturalizzato gabonese non ha mai nascosto la sua intenzione di lasciare i gialloneri tedeschi per sposare la causa del Real Madrid ma al momento i blancos sembrano avere in mente altri obiettivi. Chi sembrava potersi fare avanti per Aubameyang è il Tianjin Quanjian, club cinese allenato da Fabio Cannavaro. Tuttavia, la corsa del Milan ad Aubameyang potrebbe mettersi in discesa visto che i cinesi hanno da poco ufficializzato l'acquisto di Modeste in quel ruolo e le nuove commissioni imposte dagli orientali potrebbero far lievitare i costi dell'operazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IL PARERE DI BOBAN – Il Milan è attivissimo sul calciomercato avendo già ufficializzato ben 7 acquisti in previsione del preliminare di Europa League di fine luglio. A margine del premio Fari Play Menarini, l'ex milanista Zvonimir Boban si è espresso così sul suo vecchio club e sul tormentone relativo a Gianluigi Donnarumma: "I ragazzi sono troppo giovani per capire tante cose. Donnarumma non ha colpe, altri sì perché non imprimono i valori giusti. Non è lui il problema, ma l’ambiente. Però siamo qui per altre cose, non parliamo solo di Donnarumma: speriamo che scelga la strada giusta e che questa vicenda non abbia strascichi sulla sua crescita. Speriamo che abbia tutta la forza per dimostrare il suo talento. Io non sono qui per parlare del Milan: gli vorrò sempre bene, ma parliamo di altro. Giudicheremo a tempo, non credo che siano stati acquistati giocatori di livello assoluto. Di buon livello forse sì, però a San Siro se sei di buon livello fai fatica”. Chi è il responsabile del caso Donnarumma?”Siamo un po’ tutti responsabili."

