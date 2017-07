CALCIOMERCATO MILAN/ News, il sogno rimane Aubameyang del Dortmund (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SEMPRE ATTUALE AUBAMEYANG -

Il Milan continua a pensare in grande nel calciomercato, cercando di mettere a segno ancora altri acquisti importanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i sogni del Milan su Pierre-Emerick Aubameyang non siano del tutto tramontati. L'obiettivo è importante per un calciatore che sarà onorato di essere cercato nuovamente dalla squadra che lo aveva scaricato quando era molto giovane. Secondo la nota rete satellitare pare che il problema principale sia da ricondurre dalle pretese del calciatore che vorrebbe dodici milioni di euro l'anno.

I rossoneri sarebbero pronti ad offrirne ben otto, ma al momento questa situazione non è facile da gestire. Prima di chiudere la pista Nikola Kalinic con la Fiorentina, ben avviata, si proverà ancora ad andare a prendere questo calciatore del Gabon di grandissimo livello.

LAPADULA E NIANG PRONTI A PARTIRE (ULTIME NOTIZIE) – Il Milan in questa sessione di calciomercato ha acquistato diversi calciatori importanti, ma sta lavorando anche a qualche cessione importante. Tre arriveranno in attacco con alcune decisioni da prendere. Lasciando da parte Carlos Bacca c'è da sottolineare alcune evoluzioni legate alle situazioni legate al futuro di Gianluca Lapadula e Mbaye Niang. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia pare infatti che l'ex attaccante del Pescara stia temporeggiando col Genoa che da tempo avrebbe potuto chiudere questo affare di calciomercato.

Una decisione dovuta dal fatto che Lapadula aspetta la Lazio di cui vorrebbe diventare un punto fermo davanti insieme a Ciro Immobile. DAll'altra parte invece il calciomercato legato a Mbaye Niang è un po' fermo con nessun club che sta lavorando al suo acquisto. Il ragazzo ha subito una frenata improvvisa della sua carriera, chiudendo con qualche delusione di troppo l'avventura al Watford.

