CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, De Laurentiis: "Mario Rui o Berenguer? Occhio al Mister X!" (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ADL APRE AL MISTER X – Il Napoli è al lavoro sul calciomercato per riconfermarsi ad alti livelli nella prossima stagione. I profili seguiti dal direttore sportivo non mancano e lo stesso patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato di mercato nell'intervista concessa al Corriere dello Sport. Confermando l'interesse per l'esterno portoghese Mario Rui della Roma ed Alejandro Berenguer dell'Osasuna, De Laurentiis ha lasciato di stucco affermando: "Prossimo annuncio Mario Rui o Berenguer? Quello di chi deciderà per primo di venire da noi. E non è poi da scartare l'ipotesi di un mister X, qualcuno che a voi giornalisti, per esempio, è sfuggito." Chi sarà questo nuovo elemento seguito dal Napoli? La finestra estiva è ancora lunga da qui alla fine di agosto e gli azzurri potrebbero cercare di fare il salto migliorandosi in varie zone del campo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DE NICOLA SU OUNAS – Aspettando di conoscere quale sarà il mister x per il calciomercato del Napoli, gli azzurri hanno già ufficializzato l'acqisto di Adam Ounas, ala algerina proveniente dal Bordeaux. Aggregatosi ai nuovi compagni a partire dal primo giorno di ritiro precampionato a Dimaro, Ounas sembra aver bene impressionato l'ambiente ed a confermarlo ci ha pensato lo stesso medico sociale Alfonso De Nicola a Canale 8: "Ounas? Lo stiamo studiando, piano piano imparera ad inserirsi nel gruppo e i nostri tecnici sono eccezionali, Sarri è un motivatore incredibile, riesce a motivare anche noi, così come Giuntoli. Ounas l'ho trovato bene, deve adattarsi al metodo di lavoro di Sarri, il napoli corre piu di tutti e lui piano piano si adatterà. E' molto intelligente."

