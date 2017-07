CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Pescara ed Empoli si contendono i giovani azzurri, parola ai presidenti!

Il tecnico Maurizio Sarri (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PARLA IL PRESIDENTE DEL PESCARA – Il Napoli si è dimostrato molto attento nel recente passato ai giovani talenti tesserandoli per poi magari, durante il calciomercato, lasciarli a giocare in prestito altrove e monitorarne la crescita. Chi potrebbe fare questo percorso è Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, insieme con gli azzurri Sebastiano Luperto e Jacopo Dezi di cui ha parlato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani a Radio Crc: "Roberto Insigne è uno di quelli che stiamo vedendo, Lorenzo quando venne da noi era un ragazzino, Roberto invece è un giocatore già formato, oggi i '95 purtroppo vanno in lista, dobbiamo quindi prima far uscire qualcuno per fargli posto. I rapporti con il Napoli e il suo entourage sono ottimi, ma dobbiamo trovare una quadra, vedremo. Luperto e Dezi sono due buonissimi giocatori, su di loro c'è mezza Serie B, noi al momento non abbiamo spazio, sarebbe inutile andare a fare un’azione di disturbo. Dobbiamo prima dismettere, abbiamo diversi giocatori in uscita come Biraghi, Zampano, Benali che hanno diverse richieste."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PARLA IL PRESIDENTE DELL'EMPOLI – Non solo il Pescara ma pure l'Empoli sembra molto interessato ai giovani del Napoli in questo calciomercato estivo. Interpellato sempre da Radio Crc, il presidente dei toscani Fabrizio Corsi ha spiegato: "Forse quest'anno siamo stati vittime dei nostri trascorsi entusiasmanti, non eravamo nelle condizioni di sviluppare il gioco come ai tempi di Sarri e poi Giampaolo, abbiamo perso negli ultimi anni diversi giocatori importanti e non siamo riusciti a ripeterci. Luperto? Ci sono ottime possibilità, non voglio annunciare una cosa finché non la si scrive, ma credo possa essere un nostro nuovo giocatore in pochi giorni. C’è grande sintonia e fiducia con De Laurentiis e Giuntoli, anche Dezi mi piace molto, un combattente che riesce anche a dare qualità alla squadra, però non ne abbiamo parlato perché in quel ruolo siamo già coperti, forse il ragazzo poi è già pronto per la Serie A."

