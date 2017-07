CALCIOMERCATO ROMA/ News, Manolas potrebbe essere l'uomo giusto per arrivare a Lucas (Ultime notizie)

Konstantinos Manolas (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MANOLAS PER ARRIVARE A LUCAS – La Roma è in cerca di nuovi importanti elementi da aggiungere all'organico nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. In particolare, ceduto Mohamed Salah al Liverpool, i giallorossi hanno bisogno di rinforzarsi in attacco specialmente sulle corsie ed un profilo che piace molto è quello di Lucas Moura, ala brasiliana del Paris Saint-Germain. Accostato anche all'Inter ed al Manchester United, Lucas è un giocatore ancora giovane avendo solo 24 anni ed il contratto in scadenza nel giugno del 2019 ma c'è una possibilità che la Roma riesca ad aggiudicarselo. Il Psg è infatti interessato ad un giallorosso, il centrale greco Kostas Manolas inizialmente ad un passo dallo Zenit San Pietroburgo. I russi sono sempre sulle sue tracce ma non sono da escludere nuovi sviluppi sull'asse Roma-Parigi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PEROTTI SCALDA L'AMBIENTE – In attesa di nuovi colpi di calciomercato, la Roma ha iniziato il ritiro precampionato di Pinzolo. Proprio a margine del raduno, l'attaccente argentino Diego Perotti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo agli obiettivi per la nuova stagione parlando pure del nuovo direttore sportivo spagnolo e del neo allenatore: "Vogliamo portare a casa un trofeo. Anche quest’anno sarà durissima, anche se noi potremo lavorare bene perché non avremo i preliminari di Champions. Le altre squadre si stanno organizzando e saranno più forti rispetto al passato. Servono rinforzi anche se siamo pronti per una grande stagione. Il ds Monchi? Lo conosco da dieci anni. Ci manca ancora qualche giocatore, ma ho fiducia in lui e so che farà una grande squadra. Di Francesco? Ancora non l’ho conosciuto."

