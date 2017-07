Fiorentina in gol (Foto Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, IDEA SAM LARSSON. EYSSERIC IN STANDBY (ULTIME NOTIZIE) – Calciomercato rovente in casa Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda le cessioni. Borja Valero andrà all'Inter, Kalinic (forse) al Milan, Bernardeschi alla Juventus e poi chissà se partirà qualche altro giocatore. Il popolo gigliato non è contento della strategia adottata dalla dirigenza, che tuttavia si sta muovendo per regalare a Stefano Pioli validi sostituti dei presunti partenti. Sono due i nomi caldissimi in queste ore. Il primo è quello di Sam Larsson, esterno dell'Heerenveen, che ha espressamente richiesto la cessione. La Fiorentina è alla finestra ed è pronta a offrire 4 milioni di euro: non di più. Capitolo Eysseric. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i viola sono in attesa di risolvere le ultime formalità per mettere le mani sul jolly del Nizza. Intanto, attenzione all'ombra del Napoli su Federico Chiesa. Basta leggere le dichiarazioni rilasciate a Il Corriere dello Sport dal presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis: “Chiesa? Mi piace molto e piace anche al ds Giuntoli. È un giocatore di grandissima prospettiva”.

© Riproduzione Riservata.