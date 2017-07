Calciomercato Inter/ News, Badia: Di Maria? Solo voci di mercato. Perisic pronto a volare da Conte (esclusiva)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic (LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO DI RICCARDO BADIA (ESCLUSIVA) – La stagione di calciomercato in casa Inter stenta a decollare: tanti i nomi che sono stati accostati in questi ultimi giorni al club nerazzurro ma pochi almeno sono stati i passi concreti fatti da Sabatini &co. Tra i tanti spiccano i nomi altisonanti di Angel Di Maria dal Paris Saint Germain oltre che di Vidal e Douglas Costa dal Bayern Monaco: ma quali di questi colpi andranno a buon fine? Capitolo cessioni: dopo Banega sono quelli di Perisic e Murillo in nomi caldi visti in uscita dall’Iter ma il loro futuro rimare ancora molto fumoso. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Riccardo Badia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Bernardeschi nerazzurro? Credo che sia difficile, penso che ormai Bernardeschi sia diretto verso la Juventus. Bernardeschi la prossima stagione dovrebbe vestire la maglia bianconera.

Potrebbero arrivare Vidal e Douglas Costa dal Bayern Monaco? Secondo me sono solo voci di mercato e questa trattativa non mi sembra che abbia delle fondamento. Vidal e Douglas Costa dovrebbero rimanere alla formazione tedesca.

Possibile l'ingaggio di Di Maria? No Di Maria è un acquisto impossibile sia da parte dell'Inter che di qualsiasi altro club italiano. Non credo possa arrivare in Italia.

Murillo verso lo Zenit San Pietroburgo? Lo Zenit voleva Manolas che non arriverà e lascerà in ogni caso la Roma verso la Premier League. Ci sono quindi possibilità che Murillo possa andare allo Zenit.

Perisic rimarrà? Il Chelsea spinge forte e Conte lo vuole assolutamente. In queste situazioni con Conte e il Chelsea che vogliono un calciatore a ogni costo Perisic dovrebbe andare verso la squadra inglese.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.