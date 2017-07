Calciomercato Juventus/ News, De Notaris: De Sciglio arriverà! Il vice di Buffon? Punto su Perin (esclusiva)

Calciomercato Juventus, Mattia Perin, portiere del Genoa (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PUNTO DI ERNESTO DE NOTARIS (ESCLUSIVA) – Sono giorni caldi per il calciomercato in casa Juventus: la dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare al tecnico Massimiliano Allegri una rosa competitiva in tempo per i prossimi appuntamenti della squadra Campione d’Italia. Se in entrata al momento spicca solo il nome di Mattia De Sciglio, sono tanti i giocatori il cui futuro appare incerto: da Cuadrado a Alex Sandro e Bonucci, passando per Buffon: il portiere non è in dubbio ma di certo la società dovrà comincia a individuare chi potrebbe ricoprire in futuro il ruolo di suo vice. Per approfondire tutti questi argomenti abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Chi sarà il dopo Buffon? Secondo me potrebbe essere Perin. Dovrebbe essere il portiere del Genoa il sostituto di Buffon, soprattutto ora che Donnarumma ha firmato col Milan.

De Sciglio arrivo imminente? Direi di sì, dovrebbe essere un ingaggio ormai imminente da parte della squadra di Allegri. De Sciglio dato da tempo vicino alla Juventus alla fine dovrebbe vestire la maglia bianconera la prossima stagione.

Cuadrado potrebbe andare al Milan? No, penso piuttosto che potrebbe andare a giocare all'estero. Non credo che possa far parte della formazione di Montella la prossima stagione.

Alex Sandro è una cessione sicura? Ci sono offerte molto interessanti, con tanti soldi che la Juventus potrebbe ricevere da diversi club. Per questo credo che Alex Sandro lascerà Torino.

Bonucci rimarrà in ogni caso? Bonucci aveva dei problemi che poi ha risolto. Bonucci ha sempre avuto tante richieste, la Juventus ha avuto tante offerte. Credo che però che il difensore bianconero alla fine possa rimanere a Torino.

(Franco Vittadini)

