Calciomercato Juventus/ News, bruciati Monaco e Chelsea per Portanova! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Norberto Neto

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, BRUCIATE MONACO E CHELSEA PER PORTANOVA -

La Juventus in silenzio ha messo a segno un colpo davvero importante in questa sessione di calciomercato. I bianconeri hanno acquistato, come racconta Sky Sport, Manolo Portanova centrocampista della Lazio classe 2000. Su di lui c'erano addirittura il Chelsea e il Monaco che da tempo stavano analizzando la sua crescita personale. Il ragazzo è inoltre un figlio d'arte, visto che il padre è il famoso difensore Daniele Portanova classe 1978 che in carriera ha giocato tra Napoli, Siena, Bologna vestendo anche le maglie di Genoa, Messina e diversi altri club importanti.

Staremo a vedere se Manolo Portanova si potrà imporre nella Primavera della Juventus allenata da Alessandro Dal Canto che ha preso il posto di Fabio Grosso volato verso il Bari per la sua prima esperienza da allenatore nei professionisti.

VALENCIA A UN PASSO DA NETO (ULTIME NOTIZIE) – Il Valencia è a un passo dall'acquisto di Norberto Neto dalla Juventus in questa sessione di calciomercato. Si è sbilanciato sull'affare addirittura l'allenatore del Valencia Marcelino che ha parlato a Cv Radio, sottolineando: "Stiamo lottando per portare Neto in Spagna perché è assolutamente una prima scelta. E' stata una cesta consensuale perché anche lui vuole sposare il Valancia. Siamo un po' in ritardo con gli acquisti, ma solo perché vogliamo portare al Valencia solo prime scelte che abbiamo già segnate".

La Juventus dopo la cessione di Norberto Neto potrebbe chiudere l'affare Sczczesny che da tempo è stato lasciato in stand bye. Sicuramente il calciatore polacco sarebbe un acquisto importante anche per il futuro con Gigi Buffon probabilmente alla sua ultima stagione da calciatore professionista. Da Neto la Juventus ricaverà una bella plusvalenza a bilancio perché il calciatore arrivò a parametro zero dopo la fine della sua avventura alla Fiorentina.

