Gabigol (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CLAMOROSO SCAMBIO CON L'INTER: FELIPE ANDERSON PER GABIGOL (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato della Lazio deve ancora decollare del tutto. Il club biancoceleste ha diverse idee e sta seguendo numerosi giocatori, ma per il momento il ds Tare non è ancora uscito allo scoperto. Prima di acquistare, i capitolini hanno intenzione di risolvere alcune grande interne, tra cui quelle relative al futuro di Keita Balde, Lucas Biglia, Stefan De Vrij e Federico Marchetti. Se il senegalese è ormai certo della cessione, insieme al portiere, Biglia e De Vrij potrebbero rimanere. Intanto per quel che riguarda il mercato in entrata Il Corriere della Sera svela un possibile, clamoroso scambio con l'Inter. La Lazio girerebbe ai nerazzurri Felipe Anderson per assicurarsi le prestazioni di Gabigol. Trattativa complicata ma non certo impossibile. In ogni caso Tare continua a seguire Falcinelli del Sassuolo e Azmoun del Rostov: nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'affondo decisivo. In uscita Filipo Djordjevic è finito nel mirino del Genoa, che sta cercando un attaccante viste le difficoltà nell'arrivare a Lapadula.

