Calciomercato Napoli/ News, è fatta per Mario Rui! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MARIO RUI AFFARE FATTO

Mario Rui è praticamente un calciatore del Napoli, anche se non c'è ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare oggi. Alessandro Austini, giornalista de Il Tempo, ha sottolineato su Twitter che l'affare è praticamente fatto. Si parla di un accordo fatto per 9.25 milioni di euro più eventualmente 750mila euro di bonus. Ha parlato immediatamente Elseid Hysaj ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando: "Lo conosco da tempo Mario Rui. E' una grande persona e un grande giocatore. A Napoli potrebbe davvero darci una grande mano".

L'albanese e il portoghese formavano una coppia di terzini davvero forti nell'Empoli di Maurizio Sarri che ha spinto per chiudere l'affare e riaverli finalmente a sua disposizione. Nello scacchiere tattico del Napoli Mario Rui poi si andrebbe a prendere il posto dell'algerino Faouzi Ghoulam che dovrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato.

ALEX MERET HA PRESO UNA DECISIONE (ULTIME NOTIZIE) – Si è parlato davvero molto del passaggio di Alex Meret al Napoli in questa sessione di calciomercato con dubbi sulle decisioni degli azzurri sul poterlo utilizzare da titolare o da riserva di Pepe Reina che ricordiamo è in scadenza di contratto. Il portierino classe 1997 però ha preso una decisione importante come riportato da La Repubblica. Meret infatti vorrebbe giocare da protagonista in Serie A con la maglia della Spal per dimostrare le sue qualità e magari meritarsi la maglia da titolare di una squadra importante.

Difficile capire quindi cosa potrebbe accadere adesso. Sono diverse le ipotesi dal Napoli che può prendere il calciatore per girarlo in prestito al club di Ferrara all'Udinese invece che vuole trattenerlo per girarlo alla Spal e poi guadagnare ancora di più tra dodici mesi. La Juventus sullo sfondo attende la situazione e potrebbe anche decidere di andare a prendere il calciatore che potrebbe deciderlo di farlo diventare l'erede di Gianluigi Buffon.

