Calciomercato Roma/ News, accelerata decisiva per Gregoire Defrel (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Gregoire Defrel - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ULTIMA ACCELERATA PER GREGOIRE DEFREL -

La cessione di Mohamed Salah in casa Roma in questa sessione di calciomercato apre l'obbligo di andare a comprare un calciatore di pari livello per l'attacco. Con l'arrivo di Eusebio Di Francesco a Roma sono diversi i calciatori del Sassuolo accostato al club giallorosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che l'obiettivo numero uno dei neroverdi sia Gregoire Defrel francese del club emiliano.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'originale ha sottolineato che la trattativa continua serrata con i giallorossi che vogliono chiudere dopo averlo cercato con attenzione già nella sessione di calciomercato di gennaio. Al momento c'è grande ottimismo e la possibilità di vedere definito l'acquisto nei prossimi giorni. Defrel è un calciatore rapido e dotato di tecnica che potrebbe tornare davvero molto utile al 4-3-3 di un Di Francesco che lo conosce davvero molto bene.

WENDELL NON VUOLE LASCIARE IL BAYER LEVERKUSEN (ULTIME NOTIZIE) – La Roma di Monchi sta lavorando a un calciomercato fatto di tanta riflessione e pochi colpi, con la voglia soprattutto di cedere diversi calciatori per poi ricostruire la squadra con l'acquisto di giocatori importanti ma soprattutto giovani e pronti a imporsi nel corso del tempo. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, nella sua versione online, però non sarà uno di questi Wendell del Bayer Leverkusen. Il calciatore in questione avrebbe deciso di rimanere in Germania, senza la volontà di andare a giocare con la maglia della Roma in Italia.

Nato in Brasile, a Fortaleza, il 20 luglio del 1993 ha dimostrato di essere calciatore di grandi potenzialità. A Roma hanno lavorato molto per cercare di farlo diventare l'erede di Mario Rui ormai destinato a vestire la maglia del Napoli di Maurizio Sarri. Sicuramente Wendell è un calciatore importante, ma al momento pare aver deciso di continuare a giocare con continuità in Germania. Staremo a vedere se cambierà idea.

