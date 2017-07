Calciomercato Torino/ News, Paoletti: Niang? Perché no! Servirà Belotti per arrivare all’Europa (esclusiva)

Calciomercato Torino, Andrea Belotti (LaPresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS: IL PUNTO DI ASCENZIO PAOLETTI (ESCLUSIVA) – Si sta accendendo la stagione di calciomercato estivo in casa del Torino di Sinisa Mihajlovic: la dirigenza granata sta lavorando per consegnare al tecnico una rosa al completo in vista della prossima stagione, dove l’obbiettivo rima sempre quello dell’Europa. Tra i nomi che sono stati accostati recentemente al club del Toro spiccano senza dubbio i nomi di Niang, che da sempre rientra nelle preferenze di Mihajlovic, come Zapata, per il quale però l’affare si annuncia più complicato. Sono invece Bonifazi e Benassi i primi due nomi visti in partenza dal capoluogo piemontese: quale sarà il loro futuro? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ascenzio Paoletti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Zapata vestirà la maglia granata? Credo di no, non penso che Zapata possa arrivare dal Napoli e possa diventare un attaccante del reparto offensivo granata.

Potrebbe arrivare Niang? Perchè no, in fondo è sempre piaciuto a Mihajlovic, che ha sempre creduto nelle sue grandi qualità tecniche. Potrebbe quindi vestire la maglia granata.

Belotti alla fine resterà? Secondo me dovrebbe restare, potrebbe naturalmente partire solo se verrà pagata da qualche club questa famosa clausola rescissoria di cento milioni.

Bonifazi andrà allo Zenit San Pietroburgo? No, dovrebbe rimanere al Torino e confermare ancora di più il suo talento emerso al Benevento e alla Spal. Dovrebbe migliorare ancora di più e il prezzo del suo cartellino potrebbe passare dagli attuali dieci milioni a cifre ancora più alte.

Benassi potrebbe partire? Credo che potrebbe andare al Milan, del resto il Torino per fare qualche operazione di mercato importante dovrà anche vendere giocatori di valore come lo stesso Benassi.

Il Torino potrebbe centrare l'Europa League la prossima stagione? Quest'anno anche per alcune battute a vuoto non l'ha centrata. L'anno prossimo con una squadra potenziata al modo giusto e mantenendo Belotti potrà sicuramente puntare all'Europa League, sarà un obiettivo a cui potrà arrivare.

(Franco Vittadini)

