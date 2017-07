Sinisa Mihajlovic (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, STRETTA FINALE PER IL RITORNO DI CERCI (ULTIME NOTIZIE) - Il Torino è molto attivo sul calciomercato in entrata e sta portando avanti diverse trattative. Una delle più calde è quella riguardante Alessio Cerci. L'esterno è pronto per tornare all'ombra della Mole, dove si era consacrato al grande calcio agli ordini di Ventura. Dopo le infelici esperienze al Milan e all'Atletico Madrid, per Cerci è arrivato il momento di rimettersi in carreggiata. Il ritorno al Torino rappresenta un'ipotesi concreta, tanto che il patron Cairo avrebbe già avuto un primo incontro con l'agente del giocatore Pastorello. Ricordiamo che l'esterno è attualmente svincolato e che il Torino non dovrebbe spendere un solo euro per assicurarsi il giocatore. Nessun problema, inoltre, per l'accordo sull'ingaggio. Se il Torino è pronto a riabbracciare Cerci e se Cerci è pronto a riabbracciare il Torino, manca l'ultimo via libera: quello di Sinisa Mihajlovic. Sarà il serbo a prendere la decisione finale. In ogni caso i granata necessitano di rinforzi sugli esterni, e oltre a Cerci ballano altri nomi tra cui quelli di Mehmedi, Imbula ed El Shaarawy.

