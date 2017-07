Lucas Biglia (Foto: Lapresse)

BIGLIA CALCIOMERCATO MILAN: L'ARGENTINO SI AVVICINA AI ROSSONERI (ULTIME NOTIZIE) - Lucas Biglia è sospeso tra il Milan e la Lazio. I rossoneri sperano di centrare l'ottavo colpo di calciomercato in entrata e lavoreranno fino all'ultimo per arrivare alla tanto agognata fumata bianca. Biglia al Milan, adesso, torna improvvisamente una pista caldissima da seguire con la massima attenzione. Per capire meglio la sitauzione è utile fare un breve riepilogo delle puntate precedenti. L'argentino, in scadenza con la Lazio, non intende rinnovare con i biancocelesti e vede di buon occhio l'eventuale approdo al Milan. Fassone e Mirabelli hanno lavorato a lungo proponendo a Biglia un triennale da 3 milioni di euro a stagione: offerta accettata. Il problema è la Lazio, club che sarebbe pure disposto a cedere il regista, ma soltanto a fronte di 20 milioni di euro più bonus. Cifra lontana dai 12-13 milioni messi sul tavolo dal Diavolo.



Trattativa saltata? Nemmeno per idea, perché le ultime indiscrezioni parlano di un Lucas Biglia che ha posticipato le visite mediche con la Lazio di 48 ore. Tempo prezioso, questo, per decidere una volta per tutte il proprio futuro. In giornata Lotito proverà a convincere il giocatore offrendogli un quinquennale da 3 milioni annui e una scrivania da dirigente al termine del contratto. Biglia, tuttavia, vuole soltanto il Milan e aspetta che la vicenda si sblocchi. Se tutto andrà a buon fine, lunedì l'argentino potrebbe diventare un nuovo giocatore rossonero. Nelle prossime ore arriveranno sicuramente aggiornamenti importantissimi.

