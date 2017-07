CALCIOMERCATO INTER/ News, Il giovane Cecchini ad un passo, Ag.Skriniar: "Lo voleva l'Atletico" Ultime Notizie

Milan Skriniar (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CECCHINI AD UN PASSO – Da sempre l'Inter è una delle società più attente ai giovani del panorama internazionale e questa sessione di calciomercato non fa eccezione. Stando alle indiscrezioni di TyC Sports, i nerazzurri sarebbero infatti ad un passo dall'acquisto di Emanuel Cecchini, centrocampista classe 1996 di proprietà del Banfield, squadra in cui ha giocato anche Javier Zanetti. Secondo i rumors, l'Inter avrebbe già avanzato una proposta da 4 milioni di euro ai biancoverdi argentini per il 90% del cartellino di Cecchini, ventenne dettosi pronto ad affrontare l'avventura in Europa. Gli interessi di Cecchini vengono curati direttamente dalla sua famiglia ma la possibilità di un trasferimento all'Inter è elevata visto che ha anche il contratto in scadenza nel giugno del 2019, ovvero tra appena due anni.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: L'AGENTE DI SKRINIAR SVELA IL RETROSCENA – Aspettando nuovi importanti colpi di calciomercato grazie alla disponibilità economica della proprietà di Suning, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Milan Skriniar dalla Sampdoria. Il difensore slovacco ha ben impressionato dopo l'esperienza maturata nella passata stagione ed il suo agente Karol Csonto ha rivelato il retroscena a proposito di questo trasferimento: "Congratulazioni a lui per questo trasferimento. Un mese fa abbiamo concordato con la Sampdoria che non avremmo rinnovato il contratto e avremmo concordato il da farsi dopo gli Europei Under 21. Abbiamo fatto bene perché alla fine la somma pagata è stata anche più alta di quella voluta dal club. C'era anche l'Atletico Madrid su di lui, offrivano 20 milioni più bonus. Ma non se ne è fatto nulla per via del mercato bloccato."

