CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Idea Sidibé del Monaco per il ruolo di terzino (Ultime notizie)

Il presidente Andrea Agnelli (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IDEA SIDIBE' PER LA FASCIA – In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus è alle prese con la grana terzini. Rescisso il contratto di Dani Alves e con Alex Sandro inseguito dal Chelsea, i bianconeri hanno ora bisogno di nuovi rinforzi per quelle zone del campo. L'ultimo nome emerso in questo senso è quello di Djibril Sidibé, esterno francese di origini maliane di proprietà del Monaco. Reduce dalla stagione vincente coi biancorossi con cui ha vinto la Ligue 1 realizzando 3 reti ed 8 assist in 47 apparizioni complessive, Sidibé potrebbe fare al caso della Juventus potendo giocare sia a destra che a sinistra, fattore questo sempre importante per il tecnico Massimiliano Allegri. L'indiscrezione arriva dalla stampa transalpina di Le Parisien e la Juventus potrebbe strappare il classe 1992 Sidibé al Monaco per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, senza dimenticare che, a differenza di Danilo del Real Madrid, il calciatore può essere tesserato da comunitario.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L.AMORUSO SU BERNARDESCHI – Per questa finestra di calciomercato in attacco la Juventus ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, di proprietà della Fiorentina. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato dell'interesse bianconero per il numero 10 dei toscani: "La Juve credo abbia messo gli occhi su Bernardeschi da un po' di tempo, quindi è solo una questione di tempo davvero. Andrà via, mi sembra logico che la Fiorentina non possa permettersi eventualmente di perdere il giocatore tra due anni a parametro zero. Se non rinnova adesso, non rinnova più. E' un tira e molla, ma prima o poi arriverà la chiamata finale e l'offerta della Juventus verrà accettata. Vogliono arrivare sui 50 milioni da quello che si sente in giro e la Juve credo possa arrivare a quella cifra. Per quello che ha fatto vedere Bernardeschi quest'anno con la Fiorentina e con la Nazionale, credo li meriti tutti. E' una questione di poco, non credo si vada altro i 10-15 giorni. E' giusto che la Juve potenzi la propria squadra nei ruoli in cui ritiene di dover migliorare. Non è facile, ma staremo a vedere. Non so se possa essere subito titolare, però per l'utilizzo degli esterni che ha fatto Allegri, sicuramente Bernardeschi rientra tra quei giocatori pronti a dare il cambio agli pseudo-titolari. C'è da lavorare tanto e bene, avere gamba, forza, osare, puntare l'uomo, dribbling, calciare in porta, quindi Berna ha le caratteristiche giuste. E' chiaro che deve migliorare, come è giusto che sia a questa età."

© Riproduzione Riservata.