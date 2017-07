CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, In settimana nuovi contatti per De Sciglio (Ultime notizie)

Mattia De Sciglio (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NUOVI CONTATTI PER DE SCIGLIO – La Juventus sta cercando dei nuovi terzini in questa sessione di calciomercato estivo. Perso Dani Alves e con Alex Sandro molto chiacchierato, i bianconeri hanno bisogno di nuovi rinforzi in quei settori ed uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Mattia De Sciglio. Il terzino della Nazionale italiana ha il contratto in scadenza con il Milan nel giugno del 2018, ovvero tra appena un anno, ma le parti sembrano ancora lontane da un possibile rinnovo. L'esterno classe 1992 avrebbe fatto sapere di non voler proseguire la propria avventura con la squadra in cui è cresciuto ed in settimana la dirigenza della Juventus potrebbe seriamente farsi avanti e prendere nuovi contatti con il Milan, indipendentemente dalle voci che vorrebbero invece il bianconero Juan Cuadrado nella Milano rossonera.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PARLA SCHICK – In questa finestra di calciomercato molti si aspettano un grande doppio colpo di calciomercato da parte della Juventus. Intanto, i bianconeri hanno ufficializzato l'acquisto di Patrick Schick, ventunenne ceco proveniente dalla Sampdoria. Intervistato dai suoi connazionali di CtiDoma.cz, l'attaccante Schick non è sembrato particolarmente emozionato per il debutto in un così grande club: "Ho parlato già con Nedved della Juventus volevo sapere ogni cosa. So che non sarà facile, devo ancora dimostrare tutto il mio valore. Ho ancora una settimana di vacanza, per il momento non sono né preoccupato né nervoso. Magari mi verrà un po’ di agitazione qualche giorno prima di cominciare l’avventura, ma è lo stesso ogni volta che si cambia squadra."

