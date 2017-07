CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Luperto verso l'Empoli, Sarri: "Il mercato non mi piace" (Ultime notizie)

Maurizio Sarri (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LUPERTO VERSO L'EMPOLI – Il Napoli nelle sessioni di calciomercato degli ultimi anni si è dimostrata una società molto vigile sui giovani del panorama internazionale. Gli azzurri sono sempre attenti inoltre nel monitorare la crescita dei prodotti del proprio vivaio ed in questo senso potrebbe presto aprire una trattativa con l'Empoli per un trasferimento in prestito. Stiamo parlando di Sebastiano Luperto, difensore ventenne distintosi lo scorso anno in Serie B con la maglia della Pro Vercelli collezionando 32 presenze e regalando un assist vincente ai compagni. Dopo i rumors che lo volevano vicinissimo al Frosinone, Luperto starebbe ora per firmare coi toscani, appena retrocessi e con buone probabilità di risalita immediata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SARRI NON AMA LE TRATTATIVE – Nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha toccato vari argomenti, calciomercato compreso. In particolare, l'allenatore partenopeo ha sottolineato, come già aveva fatto nel recente passato, la sua insofferenza nei confronti di questo periodo di trattative ed operazioni spiegando: "Resto un uomo di campo, non potrei permettermi di sprecare energie per fare altro. Sia a Empoli che a Napoli ho avuto la fortuna di confrontarmi con direttori sportivi come Carli e Giuntoli dei quali ho stima e fiducia. Il mercato non mi interessa e non mi piace." Visto il suo pensiero, meglio lasciare agli altri dirigenti azzurri riguardo a possibili rinforzi ed eventuali cessioni.

