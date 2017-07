CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Strinic verso l'Inghilterra, Sarri: "Per Ounas serve tempo" (Ultime notizie)

Il tecnico Maurizio Sarri (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STRINIC VERSO L'INGHILTERRA – In casa Napoli non si può ragionare solamente sui movimenti in entrata in questo calciomercato. Ci sono anche diversi elementi nell'organico azzurro destinati a non trovare più spazio nella prossima stagione, come per esempio il terzino croato Ivan Strinic. Con il rinnovo di Ghoulam più vicino e con Mario Rui in arrivo dalla Roma, Strinic sarebbe costretto ad un'annata in panchina se dovesse rimanere al Napoli ma la sua voglia di trovare un posto con la Nazionale al Mondiale in Russia del 2018 lo spinge verso la partenza. Stando alle indiscrezioni, sulle tracce del ventinovenne Strinic, dopo essere stato accostato inizialmente alla Roma, ci sarebbero alcune formazioni della Premier League, club pronti a farsi avanti con i dirigenti del Napoli nel corso della settimana che sta per cominciare.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SARRI ASPETTA PER OUNAS – In questa finestra di calciomercato estivo il Napoli è alla ricerca di rinforzi in varie zone del campo. Per quanto riguarda il reparto avanzato, gli azzurri nei giorni scorsi hanno ufficializzato l'acquisto di Adam Ounas, ala algerina proveniente dal Bordeaux. L'arrivo di Ounas si colloca nell'ottica di trovare nuovi elementi da alternare al trio offensivo della passata stagione composto da Callejon-Mertens-Insigne, come dimostrato anche a proposito dell'interesse per Alejandro Berenguer dell'Osasuna. Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha però predicato calma in merito all'impiego di Ounas: "Ounas l’ho visto in questi giorni, ha talento ma dovrà pian piano abituarsi al nostro gioco. Ci vorrà il tempo." Difficile vederlo subito in campo da titolare dunque, dovendo ambientarsi soprattutto ai nuovi schemi.

© Riproduzione Riservata.