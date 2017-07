CALCIOMERCATO ROMA/ News, Monchi: "Manolas? Resta", per la difesa c'è Durmisi (Ultime Notizie)

Il direttore sportivo Monchi (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MANOLAS RESTA – La Roma è alle prese con importanti cessioni in questa finestra di calciomercato estivo. Durante il mese di giugno i giallorossi hanno infatti lasciato partire l'egiziano Mohamed Salah con destinazione Liverpool ed in queste ore il tedesco Antonio Rudiger è in procinto di passare ai londinesi del Chelsea. In particolare, l'addio dell'ex Stoccarda è dovuto al mancato trasferimento di Kostas Manolas allo Zenit San Pietroburgo con l'entourage del greco che però non avrebbe ancora chiuso definitivamente le porte di un addio. Tuttavia, firmando alcuni autografi presso il ritiro precampionato di Pinzolo, il direttore sportivo Monchi ad esplicita domanda su Manolas ha risposto "Resta", lasciando poche possibilità ad un'eventuale separazione dell'ex Olimpiacos dalla Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DURMISI NEL MIRINO – La dirigenza della Roma è al lavoro sotto traccia per rinforzare l'organico in varie zone del campo tramite il calciomercato. Con l'imminente partenza del terzino portoghese Mario Rui, destinato al Napoli dove ritroverà il tecnico Sarri dopo i tempi di Empoli, la Roma è alla ricerca di almeno un nuovo esterno sinistro per completare il proprio reparto arretrato. Chi potrebbe fare al caso del neo allenatore Eusebio Di Francesco è il classe 1994 Riza Durmisi, danese di origini macedoni di proprietà degli spagnoli del Betis Siviglia. Con la maglia dei biancoverdi iberici Durmisi nella passata stagione ha realizzato una rete e 4 assist in 29 gare totali e può vantare diverse chiamate con la Nazionale maggiore. Quello di Durmisi è solo l'ultimo nome finito in orbita giallorossa e staremo a vedere se la Roma batterà questa pista nel corso della prossima settimana.

