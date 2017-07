CALCIOMERCATO ROMA/ News, Vela obiettivo per l'attacco, Gonalons: "Sono felice" (Ultime notizie)

Maxime Gonalons (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ANCHE CARLOS VELA NEL MIRINO – La Roma sta pensando di migliorare la propria rosa in vari reparti ma per l'attacco in particolare avrebbe bisogno di rinforzi dal calciomercato sia sulle corsie che al centro del reparto. Stando alle ultime indiscrezioni, dopo le parole del direttore Monchi che hanno rivelato l'ampia distanza nella trattativa per arrivare a Gregoire Defrel del Sassuolo, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Carlos Vela, messicano di proprietà della Real Sociedad. Ala destra naturale, il ventottenne Vela può anche essere schierato da centravanti, candidandosi dunque ad alternativa più che valida per Dzeko a stagione in corso, e nell'ultima annata in Spagna ha realizzato 10 reti e 5 assist in 39 presenze complessive. Il nome di Vela potrebbe anche rappresentare una sorta di soluzione low cost visto che il suo contratto con la Real Sociedad scadrà tra un anno, ovvero nel giugno del 2018.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: GONALONS SI PRESENTA – In attesa di nuovi acquisti, la Roma ha quest'oggi presentato l'ultimo colpo messo a segno in questo calciomercato, ovvero il centrocampista Maxime Gonalons dall'Olympique Lione. Ecco le prime parole di Gonalons da giallorosso: "Sono molto contento di essere qui oggi tra voi. Ho scelto la Roma perché la Roma è un grande club. Le cose si sono svolte molto rapidamente. Non appena ho visto che a Lione la situazione si faceva un po’ difficile, ho sentito dell’interesse della Roma e non ho esitato a scegliere questo grande club. Sono molto contento di essere oggi un calciatore della Roma. Farò del mio meglio per questa squadra. Sì, ho già parlato un po’ con Di Francesco, evidentemente con l’aiuto del traduttore visto che parliamo due lingue diverse. So che quello è un ruolo molto importante per lui. Il mister mi ha dimostrato e dato subito molta fiducia. E’ il motivo per il quale sono oggi qui, il motivo per cui ho firmato per la Roma. Adesso sono felice di essere qui e non mi resta che imparare un calciatore come De Rossi. In ogni caso non c’è dubbio che il mio ruolo preferito è quello davanti alla difesa."

