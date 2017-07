Marco Benassi (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CASTING A CENTROCAMPO: BENASSI, BASELLI O FREULER? - Il calciomercato della Fiorentina è pronto a decollare. Corvino ha già diversi nomi segnati sul taccuino e aspetta la giusta liquidità per sferrare una serie di assalti. Già, perché prima i viola dovranno incassare una discreta somma di denaro dalle cessioni di Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic, con le prime due praticamente imminenti. Dopo partirà un casting per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe seguendo con attenzione Marco Benassi del Torino. I granata valutano il giocatore 15 milioni di euro, ma i viola potrebbero chiudere la contesa arrivando a 10. Oltre a Benassi i gigliati seguono con attenzione anche Baselli, sempre del Torino, e Freuler dell'Atalanta. In seconda fila restano vive le piste Rincon (Juventus) e Bertolacci (Milan). Per quanto riguarda invece il reparto offnensivo, è caldissimo il nome di Nestorovski del Palermo, oltre a Politano del Sassuolo, pronto a sostituire Bernardeschi sull'esterno.

