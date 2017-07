Calciomercato Inter/ News, colpo Facundo Colidio a sorpresa! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, COLPO IMPROVVISO: BRUCIATA LA JUVENTUS PER FACUNDO COLIDIO -

L'Inter sta lavorando sul calciomercato con grande attenzione, alla ricerca di calciatori sempre più talentuosi che possano regalare qualcosa di importante da subito ma anche in futuro. E' per questo che l'Inter pare aver messo a segno il colpo Facundo Colidio. Radio Closs Continental ha sottolineato come Javier Zanetti e Daniel Angelici, presidente del Boca Junors, abbiano trovato un accordo sui sette milioni di euro. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato a Calciomercato - L'originale confermando l'affare fatto e sottolineando come sul calciatore c'era anche il fortissimo pressing della Juventus soprattutto ma anche del Real Madrid e del Paris Saint German.

L'operazione che potrebbe portare Gary Medel a vestire ancora una volta la maglia degli Xeneizes dovrebbe rimanere comunque completamente slegata da questa situazione. Nonostante questo il club argentino vuole davvero provare a prendere il calciatore cileno.

OCCHI ANCORA SU FUNES MORI (ULTIME NOTIZIE) - L'Inter sta sondando il calciomercato alla ricerca di calciatori di assoluto livello e anche di occasioni. Tra queste c'è il nome di Ramiro Funes Mori che ha avuto un brutto problema al menisco ed è rimasto fuori molto a lungo. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale sottolineando che si sta cercando di capire se il difensore sia in grado di recuperare e di tornare a giocare con continuità ad alto livello.

Difensore rapido e dotato di ottima fisicità è al momento di proprietà dell'Everton e per prenderlo non servirebbe nemmeno un grande sforzo economico proprio per questa situazione legata alla sua condizione fisica. Di certo però l'Inter prima di andare ad acquistare un calciatore, seppur il prezzo del cartellino non sia eccessivamente alto, servirà fare le giuste valutazioni.

© Riproduzione Riservata.