Calciomercato Juventus/ News, ufficiale il passaggio di Neto al Valencia (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus , Norberto Neto (La Presse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALIZZATA LA CESSIONE DI NORBERTO NETO AL VALENCIA -

La Juventus ha completato ufficialmente la cessione di Norberto Neto, ottima plusvalenza in questa sessione di calciomercato per i bianconeri che così ora andranno a prendere un altro portiere. Con Neto i bianconeri hanno ottenuto anche un'ottima plusvalenza. Ceduto al Valencia per una cifra vicina ai sei milioni di euro, pagabili in quattro anni, va ricordato fu acquistato dopo che questi aveva concluso il suo contratto con la Fiorentina rimanendo quindi libero a parametro zero. La Juventus nella notte ha ufficializzato la cessione, salutando un calciatore che quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare sempre pronto. Giocatore dotato di grande intelligenza e soprattutto polemiche ha lasciato la Juventus con una Coppa Italia vinta da protagonista nonostante un brutto errore proprio nella finale di questa competizione. La Juventus ora potrebbe puntare tutto su Szczesny tornato all'Arsenal dopo due stagioni di prestito alla Roma.

TENTATIVO RESPINTO PER ANDRE GOMES (ULTIME NOTIZIE) – La Juventus in questa sessione di calciomercato non sembra avere le idee molto chiare anche perché non sarà facile migliorare una squadra da considerarsi quasi perfetta. I bianconeri però hanno provato a prendere un centrocampista di grande qualità come André Gomes. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo pare che il club blaugrana abbia rifiutato un'offerta dei bianconeri da trentacinque milioni di euro e addirittura una ancor più alta dal Paris Saint German. Dopo aver giocato un grande europeo quest'anno per lui è stata una stagione molto sfortunata. Non si può però far risalire tutto a un problema legato al fato, perché comunque André Gomes ha la colpa di non essere riuscito ad imporsi nonostante anche la possibilità di giocare al fianco di grandissimi campioni come Sergi Busquets e Andres Iniesta. Staremo a vedere quale sarà il futuro del calciatore che li

