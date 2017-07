Lucas Biglia (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, RINNOVO O CESSIONE: KEITA, BIGLIA E DE VRIJ CON LE SPALLE AL MURO - Giorno di calciomercato lunghissimo in casa Lazio. I biancocelesti sono ancora alle prese con tre casi scottanti, tre nodi da sciogliere al più presto: quelli relativi a Lucas Biglia, Keita Balde e Stefan De Vrij. Oggi i giocatori citati dovrebbero presentarsi a Roma per effettuare le visite mediche e partire con il resto della squadra per il ritiro ad Auronzo. La paura è che ci possa essere una defezione, che in termini di mercato equivarrebbe a una rottura totale. Tale ipotesi, tuttavia, non dovrebbe verificarsi. È pur vero che Lotito ha intenzione di risolvere la questione il più presto possibile. Per Keita è pronto un rinnovo a 2 milioni più bonus e clausola rescissoria: toccherà al senegalese accettare o meno la proposta. Con ogni probabilità ci sarà la fumata nera. Diverso il discorso relativo a Biglia. L'argentino ha già in tasca un accordo con il Milan, che tuttavia offre 12-13 milioni, cifra lontana dai 20 richiesti dalla Lazio. I biancocelesti non vorrebbero perdere il loro capitano e sono pronti a offrirgli un quinquennale da 3 milioni annui. Infine resta il caso De Vrij. Per il difensore è pronto un rinnovo a oltre 2 milioni di ingaggio e clausola rescissoria abbassata a 20. Vedremo se oggi tutti i nodi verranno al pettine.

