Calciomercato Milan/ News, i rossoneri puntano ancora Aubameyang, ma... (Ultime notizie)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ECCO LA STRATEGIA PER PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

Il Milan continua a lavorare per stupire tutti sul calciomercato e tra i calciatori inseguiti ormai da molto tempo c'è Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund. Attaccante gabonese dotato di grande qualità non è più una giovane promessa ma un calciatore affermato e pronto a tornare a vestire quella maglia del Milan con il quale era partito molti anni fa prima di diventare famoso. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà negli studi di SportItalia pare che il Milan abbia deciso di attuare una strategia precisa e cioè aspettare che chiuda il calciomercato cinese.

Aubameyang infatti è nel mirino del Tianjin, ma deve fare il colpo prima del 15 luglio quando si chiuderà il calciomercato ufficialmente. Sempre secondo Alfredo Pedullà pare ci sia stato già un incontro tra il calciatore e la società rossonera. Staremo a vedere se Aubameyang arriverà per giocare da titolare al fianco di André Silva in attacco.

ANCORA CONTATTI PER IL RITORNO DI VANGIONI AL RIVER PLATE (ULTIME NOTIZIE) – Appena alcuni giorni fa Leonel Vangioni aveva parlato del suo possibile ritorno al River Plate, sottolineando la sua grande voglia di vestire ancora quella maglia tanto prestigiosa. Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, ha sottolineato come nelle ultime ore ci siano stati ancora ulteriori contatti con la società argentina per il possibile passaggio di Leonel Vangioni al River Plate.

L'affare si può fare anche perché il club rossonero non pare intenzionato a dare una seconda chance a questo rapido terzino. Dopo averlo rincorso in diverse sessioni di calciomercato il Milan è andato a prendere, proprio dal River Plate, Leonel Vangioni nell'estate scorsa dandogli però solo appena pochi spezzoni di partita per esprimere la sua qualità. Con la maglia del club argentino il calciatore ha collezionato in quattro stagioni ben centocinque presenze e sembra intenzionato a continuare questa lunga storia d'amore. Il Milan non dovrebbe opporsi a questo suo desiderio.

