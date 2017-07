Calciomercato Napoli/ News, Boatto: Ibrahimovic e Papu Gomez? Bello sognare, ma… (esclusiva)

Calciomercato Napoli: Papu Gomez (LaPresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO DI GIUSEPPE BOATTO (ESCLUSIVA) – Nel calciomercato del Napoli tiene ancora banco la questione relativa al nome del prossimo portiere, una questione non ancora del tutto risolta. I tifosi però pensano soprattutto a clamorose indiscrezioni, che vorrebbero ad esempio Papu Gomez e persino Zlatan Ibrahimovic nel mirino del Napoli: quanto ci sarà di vero in queste voci che da sempre vivacizzano il calciomercato? Per Gomez si ipotizza anche uno scambio con Leonardo Pavoletti come parziale contropartita tecnica all’Atalanta. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto sul calciomercato del Napoli. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Chi sarà il dopo Reina? Penso che per questa stagione possa rimanere lo spagnolo, poi si vedrà. C'è sempre Sepe che è un ottimo portiere...

Papu Gomez potrebbe essere una buona idea per il Napoli? Mi sembra fantamercato questo, una notizia poco attendibile come ce ne sono tante in questo periodo.

Dunque non si farà il ventilato scambio con Pavoletti? Sono proprio del parere che questo scambio non dovrebbe avvenire: è fantamercato, non c'è niente di vero.

Strinic partirà? Sì, in effetti Strinic dovrebbe andarsene, non mi meraviglierei se lasciasse davvero il Napoli.

Dulcis in fundo, Ibrahimovic potrebbe arrivare? Non credo proprio, mi chiedo come potrebbe accadere una cosa del genere! Questa è un'altra notizia di fantamercato, non vedo Ibrahimovic al Napoli! (Franco Vittadini)

