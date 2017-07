Calciomercato Napoli/ News, Raul Albiol ''conferma'' Pepe Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Raul Albiol - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ALBIOL SVELA LA CONDIZIONE DI REINA -

Il Napoli vive alcune situazioni delicate sul calciomercato con due dei suoi pilastri che hanno avuto dubbio sulla loro permanenza in azzurro. E' così che proprio uno di questi, Raul Albiol, si è espresso sul futuro del secondo, Reina, dopo essere rimasto a Napoli nonostante la corte sfrenata del Valencia di Marcelinho. Raul Albiol ha parlato a Canale 21, sottolineando: "Pepe Reina è un uomo davvero tranquillo e lavora come sempre. Siamo tutti pronti per l'inizio della stagione".

Raul Albiol si è anche soffermato sul calciomercato fatto dagli azzurri fino a questo momento. Spiega: "Non ho seguito molto il calciomercato. Ero in vacanza però pensavo solo al Napoli. Ounas? Ha una grande tecnica e da noi potrà solo migliorare". Staremo a vedere se i due spagnoli, Reina e Albiol, rimarranno a Napoli nella prossima stagione.

LASICKI GIRATO IN PRESTITO IN POLONIA (ULTIME NOTIZIE) – Per quanto riguarda il calciomercato del Napoli non si parla solo di colpi in entrata, ma anche di qualche cessione. Nella notte è stato reso ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Igor Lasicki al Wisla Plock. Si tratta di un difensore classe 1995 alto 185 centimetri è un destro naturale grazie a un piede anche educato oltre a un fisico da corazziere. E' stato il Napoli a portarlo n Italia nell'estate del 2012 andando a prelevarlo al Lubin.

Negli anni sono arrivati in serie i prestiti a Gubbio, Maceratese, Rimini e l'ultimo nel gennaio scorso al Carpi dove però ha giocato appena 234 presenze divise in quattro apparizioni. Il Napoli punta molto su di lui in vista del futuro e spera di fargli fare una bella esperienza che gli possa permettere di tornare in Italia da protagonista. Il calciatore è stato girato in prestito al Wisla Plock, staremo a vedere se riuscirà a giocare con continuità.

© Riproduzione Riservata.