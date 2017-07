Calciomercato Roma/ News, Pellicani: Thuavin e Lucas buone ipotesi. El Shaarawy? Lui vorrebbe.. (esclusiva)

Stephan El Shaarawy con la maglia della Roma (LaPresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL PUNTO DI DARIO PELLICANI (ESCLUSIVA) – La Roma sotto la direzione di Monchi è pronta a buttarsi a capofitto nella stagione estiva di calciomercato con l’intenzione di mettere a segni i colpi giusti per dare al nuovo tecnico Di Francesco una squadra all’altezza delle aspettative. Secondo le ultime voci di mercato pare che la dirigenza giallorossa stia ora monitorando alcuni nomi caldi come quelli di Thauvin del Marsiglia e di Lucas del Paris Saint Germain: proprio il club francese pare poi una destinazione papabile per Manolas,uno dei nomi in uscita da Trigoria. Rimangono invece fumosi i futuri di El Shaarawy e Nianggolan. Per approfondire tutti questi argomenti abbiamo sentito il procuratore Dario Pellicani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

La Roma potrebbe prendere Thauvin dal Marsiglia? Sarebbe un acquisto che potrebbe arrivare e servirebbe per il reparto offensivo della Roma. Thauvin garantirebbe una buona cifra di reti all'attacco. Il suo costo si aggira sui trenta milioni e sembra troppo ma del resto per un giocatore anche non eccezionale come lui ma di buon valore il prezzo è questo.

Arriverà Lucas dal Paris Saint Germain? Potrebbe essere un altro acquisto della società giallorossa, un giocatore che potrebbe arrivare, potrebbe essere ingaggiato dal Psg. Lucas rafforzerebbe ulteriormente il centrocampo della squadra di Di Francesco.

Manolas al Psg? Sì in questo senso la trattativa potrebbe essere conclusa magari con uno scambio tra le due società del Psg e della Roma con Lucas alla Roma e Manolas alla formazione francese.

Dopo Rudiger partirà Manolas? Rudiger sembra destinato al Chelsea, anche Manolas però potrebbe partire. Del resto converrebbe tenere due giocatori che vorrebbero andarsene nella squadra di Di Francesco...

Nainggolan cosa farà? Nainggolan prima vorrà vedere se la Roma sarà competitiva per la prossima stagione poi deciderà se rimanere ancora nella formazione di Di Francesco.

El Shaarawy potrebbe andare al Torino? Diciamo che El Shaarawy preferirebbe rimanere nella Roma. Ovviamente se gli fosse garantito il posto di titolare, di poter giocare con continuità. Ci sono i Mondiali e El Shaarawy vorrà essere convocato per questa competizione così importante.

(Franco Vittadini)

