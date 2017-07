Calciomercato Roma/ News, duello col Milan per Ben Arfa del Psg (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GIALLOROSSI NUOVAMENTE SU BEN ARFA -

La Roma sembra avere le idee confuse in questa sessione di calciomercato. Il club allenato da Eusebio Di Francesco ha perso diverse pedine importanti con la società che sta lavorando per sostituirle con calciatori altrettanto all'altezza. Sicuramente la cessione che ha fatto più scalpore è stata quella di Mohamed Salah partito per giocare con la maglia del Liverpool di Jurgen Klopp. Tra i nomi fatti per sostituirlo circola ancora quello di Ben Arfa. Secondo quanto riportato da L'Equipe pare che il Paris Saint German abbia deciso di scaricare letteralmente l'esterno d'attacco che non rientra più nei piani di Unai Emery.

Secondo il The Sun invece i due club che sono più forti su Ben Arfa sarebbero proprio la Roma e anche il Milan che sembra incontenibile in questa sessione di calciomercato. Esterno d'attacco classe 1987 è arrivato al Psg l'estate scorsa dopo aver ritrovato i fasti di un tempo con la maglia del Nizza.

PONCE IN PRESTITO AL LILLE (ULTIME NOTIZIE) – La Roma non tratterrà in questa sessione di calciomercato Ezequiel Ponce in ritorno da un prestito in Liga al Granada. Il calciatore argentino andrà a giocare in Francia con il Lille come riporta RMC Sport l'offerta presentata dal club francese alla Roma è davvero interessante anche perché questi concederanno sicuramente molto spazio al ragazzo per farlo crescere. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo portale ha sottolineato come si parli di un'operazione totalmente a titolo temporaneo e che lascia i giallorossi completamente padroni della situazione.

Ezequiel Ponce è un calciatore offensivo dotato di grande talento, rapido e molto tecnico in Italia però avrebbe bisogno di tempo per esplodere visto che comunque deve ancora crescere soprattutto dal punto di vista fisico. Serve quindi aspettare del tempo per vedere questo calciatore titolare nel campionato italiano, magari un passaggio in Francia gli farà molto bene per un futuro che si tingerà dei colori giallo e rosso.

© Riproduzione Riservata.