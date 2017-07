Calciomercato Torino /News, Duvan Zapata si avvicina. Caralo torna all'Apoel?

Duvan Zapata (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, DUVAN ZAPATA SI AVVICINA. CARLAO TORNA ALL'APOEL? - In casa Torino arrivano due importanti notizie di calciomercato: una riguardante le entrate, l'altra le uscite. La prima è relativa a Duvan Zapata, attaccante sempre più vicino ai colori granata. Il giocatore, tornato al Napoli dopo l'ottima stagione in prestito all'Udinese, non ha intenzione di restare agli ordini di Sarri. Il motivo è presto detto: la concorrenza in quel di Napoli, tra Insigne e Milik, Callejon e Mertens, sarebbe elevatissima. E allora ecco che, in accordo con i partenopei, Zapata ha scelto di cambiare aria. Il Torino ha fatto decisi passi in avanti per il colombiano, arrivando a proporre un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Napoli, che inizialmente ne chiedeva 25 cash, è arrivato a chiedere 20 milioni con obbligo di riscatto. La forbice, insomma, si assottiglia sempre di più. In uscita, intanto, c'è da monitorare il caso Carlao, difensore arrivato al Torino lo scorso gennaio e praticamente mai utilizzato da Mihajlovic, potrebbe fare ritorno all'Apoel.

