CALCIOMERCATO INTER/ News, Ag.Manolas: "Nerazzurri una possibilità come la Juventus, ma è della Roma"

Antonio Rudiger e Kostas Manolas (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PARLA L'AGENTE DI MANOLAS – Intorno all'ambiente dell'Inter da alcune settimane si vocifera molto di un possibile grande colpo di calciomercato. Tra i giocatori in orbita nerazzurra in questo senso c'è anche Kostas Manolas, centrale greco della Roma che avrebbe rifiutato nei giorni scorsi il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo spingendo quindi Rudiger verso il Chelsea. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'agente di Manolas, il procuratore Ioannis Evangelopoulos ha spiegato: "Preferisco non commentare quanto accaduto con lo Zenit. Mi limito a dire che è stata presa una decisione, ma non vado oltre. Resta? Rispondo dicendo che Kostas è già un giocatore della Roma. Si trova in ritiro con la squadra e sta lavorando. I nerazzurri una possibilità? L'Inter può essere una possibilità al pari di tante altre squadre: il Barcellona può esserlo, il Real Madrid può esserlo, la Juventus può esserlo... Si fanno sempre tanti nomi."

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ZAMORANO PARLA DI A.SANCHEZ – Per questa finestra di calciomercato estivo ci si aspetta un grande colpo da parte dei cinesi dell'Inter di Suning. Uno dei nomi più caldi accostati ai nerazzurri nei giorni scorsi è quello di Alexis Sanchez, attaccante cileno in uscita dall'Arsenal. Interpellato da AS, il suo connazionale ed interista Ivan Zamorano ha parlato della possibile partenza di Sanchez spiegando: "Dall'esterno si può parlare di molte cose. Un giorno la migliore squadra per Alexis è il Barcellona, un altro il Real Madrid, ma chi deve scegliere è lui. Mi pare che sia un ragazzo molto concentrato e che le decisioni prese nella sua carriera siano state corrette. Ovunque decida di andare penso che farà bene, perché è un giocatore diverso dagli altri. Se uno decide di andare via è perché ha nuove ambizioni e forse l'Arsenal non sarà in grado di vincere la Champions League come lui vuole. Ma tutto dipende dalle sue decisioni. È una questione molto personale. Sia al Manchester City che al Bayern Monaco può essere importante, ma è ancora più importante che lui sia chiaro su dove andare ed essere felice."

© Riproduzione Riservata.