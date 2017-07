CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, James Rodriguez sempre nel mirino, Minotti: "Douglas Costa e Bernardeschi..."

James Rodriguez (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: JAMES RODRIGUEZ SEMPRE NEL MIRINO – La Juventus non si è ancora realmente attivata in questa sessione di calciomercato. Le indiscrezioni raccontano infatti di diversi profili monitorati dai bianconeri ma stando ai rumors sembra che la Juventus stia tornando a pensare seriamente ad James Rodriguez, centrocampista o ala di proprietà del Real Madrid. Dopo l'interesse per Danilo, i bianconeri stanno ragionando se fare o meno sul serio per il colombiano, apprezzato molto per la sua duttilità tattica essendo in grado di giocare sia da interno di centrocampo che sulle corsie offensive, caratteristica questa sempre molto apprezzata dall'allenatore Massimiliano Allegri. Il venticinquenne James, nonostante un contratto in scadenza solamente nel giugno del 2020, potrebbe dunque lasciare Madrid in cerca di una nuova avventura e di un posto da titolare assicurato nell'anno dei Mondiali in Russia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI MINOTTI – In questo calciomercato estivo la Juventus medita importanti colpi soprattutto in attacco. I bianconeri sembrano infatti vicini a chiudere per gli acquisti del fantasista italiano Federico Bernardeschi, di proprietà della Fiorentina, e dell'ala brasiliana Douglas Costa, di proprietà del Bayern Monaco. Entrambi i calciatori potrebbero rivelarsi importanti pedine per la prossima stagione juventina e l'ex difensore Lorenzo Minotti, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha indicato come possibile la loro convivenza spiegando: "Douglas Costa è uno che cerca il fondo campo, Bernardeschi sa fare tutta la fascia anche alla Cuadrado e rientra. Attenzione a Dybala che ama svariare sul centrodestra."

