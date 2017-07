CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Sfida con l'Inter per Goretzka (Ultime notizie)

Mario Mandzukic (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: CONCORRENZA PER GORETZKA – La Juventus cerca nuovi elementi di qualità da aggiungere al proprio centrocampo in questo calciomercato estivo. I nomi più quotati rimangono quelli di Blaise Matuidi del Paris Saint-Germain e di Steven N'Zonzi del Siviglia ma i bianconeri sono sempre attenti anche ai giovani talenti del panorama internazionale. Nelle scorse settimane vi avevamo infatti parlato del possibile interesse della Juventus per Leon Goretzka, mediano tedesco classe 1995 di proprietà dello Schalke 04 ma ora, stando alle ultime indiscrezioni, la strada che porta al ventiduenne potrebbe non essere così semplice. Sulle tracce di Goretzka, vincitore della Confederations Cup in Russia con la Nazionale tedesca, si segnala infatti la presenza dell'Inter, altra squadra del nostro campionato in cerca di qualità nel mezzo e decisa a puntare sui giovani.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L'OPINIONE DI CONDO' – La Juventus è al lavoro sul calciomercato per rafforzare il reparto avanzato specialmente sulle corsie. I bianconeri hanno infatti nel mirino due attaccanti esterni come Federico Bernardeschi della Fiorentina e Douglas Costa del Bayern Monaco. Stando ai rumors, entrambe le ali potrebbero diventare due nuovi calciatori della Juventus nelle prossime settimane ed il giornalista Paolo Condò ha analizzato tatticamente questi arrivi sottolineando un aspetto in particolare: "C’è la tentazione di Mandzukic vice-Higuain. Bernardeschi parte spesso da destra, ha fatto alcuni gol bellissimi da quella posizione. Può giocare con Douglas Costa, un mancino al posto giusto e l’altro invertito." Il croato Mario Mandzukic potrebbe così tornare a ricoprire il ruolo di centravanti ma se dovesse arrivare anche una nuova punta centrale potrebbe anche decidere di cercare una nuova squadra.

